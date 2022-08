Covid in Liguria, altri quattro decessi e oltre mille nuovi positivi

Ci sono 1.158 nuovi positivi al Covid in Liguria a fronte di 9.215 test antigenici e molecolari. Il tasso di positività è oggi al 12,5%. In calo gli ospedalizzati che oggi sono 367, 9 in meno rispetto a ieri. In calo anche le persone in terapia intensiva che oggi sono 5 rispetto agli 8 dei giorni scorsi.

Scendono sotto i diecimila le persone in isolamento domiciliare: oggi sono 9,763, 1.099 in meno rispetto a ieri. Il bollettino di Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero riporta quattro decessi: si tratta di quattro uomini di età compresa tra i 76 e gli 86 anni. Il totale dei decessi in Liguria da inizio pandemia è di 5.498.