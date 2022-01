Covid in Liguria, 815 nuovi casi e 21 ricoveri in più nelle ultime 24 ore

di Marco Innocenti

Cala la pressione sulle terapie intensive (due in meno rispetto a ieri) ma ancora 5 i decessi

Sono 815 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, dove sono stati effettuati 8.027 tamponi, di cui 3.298 tamponi molecolari e 4.729 test antigenici rapidi. I nuovi positivi sono residenti: 224 a Imperia, 174 a Savona, 198a Genova (148 in Asl 3 e 50 in Asl 4) e 219 alla Spezia. I guariti sono stati 400, con il totale dei contagiati che sfonda anche quota 20mila, per la precisione siamo a 20.142: 3.406 a Savona, 3.633 a Imperia, 3.575 alla Spezia, 8.610 a Genova, 233 residenti fuori regione e 685 in fase di verifica.

Continua a crescere il numero degli ospedalizzati: +21 nelle ultime 24 ore, 578 il totale ad oggi, con 46 pazienti ricoverati in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). Purtroppo si registrano anche 5 decessi: 4 uomini di età compresa fra i 74 e i 95 anni, morti negli ospedali di Sarzana e Sanremo, e una donna di 77 anni morta nell'ospedale di Sestri Levante.