Covid in Liguria, 745 nuovi casi. Due morti al Villa Scassi di Genova

di Marco Innocenti

Calano gli ospedalizzati (-5 rispetto a ieri) ma tornano a crescere le terapie intensive: due in più nelle ultime 24 ore

Sono 745 i nuovi casi di positività al covid in Liguria, a fronte di 1.525 tamponi molecolari e 5.184 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono stati rilevati: 81 a Imperia, 86 a Savona, 439 a Genova (373 in Asl 3 e 66 in Asl 4), 135 alla Spezia e 4 non residenti nella nostra regione. Sono invece 7.646 i positivi totali: 873 a imperia, 1.133 a Savona, 4.121 a Genova, 997 alla Spezia e 522 residenti fuori regione o in fase di verifica.

Scende il numero dei pazienti negli ospedali della Liguria: oggi sono infatti 147 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (ieri erano 6). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 676, mentre i deceduti sono 2: un uomo di 83 anni e una donna di 75, morti entrambi all'ospedale Villa Scassi di Genova nella giornata di giovedì 2 giugno.