Covid in Liguria, 5.984 nuovi casi ma calano ospedalizzati e terapie intensive

di Marco Innocenti

Oltre 33mila tamponi eseguiti in 24 ore. Si registrano purtroppo anche 9 decessi

Sono 5.984 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 8.333 tamponi molecolari e 25.909 test antigenici rapidi eseguiti in 24 ore. I nuovi casi sono stati registrati: 729 a Imperia, 898 a Savona, 3.331 a Genova (2.893 in Asl 3 e 438 in Asl 4), 939 alla Spezia e 87 non residenti in Liguria.

Scende il numero degli ospedalizzati (-2) che oggi sono 727 ed anche quello della terapie intensive che oggi sono 40, 3 in meno rispetto a ieri. Nove invece i decessi, 4 donne e 5 uomini di età compresa fra i 77 e i 91 anni.