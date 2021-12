Covid in Liguria, 483 nuovi casi e 6 decessi. Positivi totali sopra il muro dei 7mila

di Marco Innocenti

Continua la crescita, lenta ma costante, dei pazienti negli ospedali (oggi 218) e delle terapie intensive (oggi sono 26)

Sono 483 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.272 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 14.143 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività che si attesta quindi al 2,48%. Ecco la provincia di residenza dei nuovi casi: 159 a Imperia, 82 a Savona, 178 a Genova (120 in Asl 3 e 58 in Asl 4), 61 alla Spezia e 3 residenti fuori regione. Numero che portano il totale dei positivi in Liguria a sfondare di nuovo quota 7mila: oggi sono 7.019 per la precisione. A Savona sono 1.200, alla Spezia 881, a Imperia 1.303, a Genova 3.326, con altri 309 in attesa di verifica o residenti fuori regione.

I guariti sono 338 mentre rallenta la crescita degli ospedalizzati: ieri erano 215, oggi sono 218. In rialzo, seppur solo di 2 unità, le terapie intensive che salgono da 24 a 26, con 23 non vaccinati e 3 vaccinati con altre patologie pregresse. Si registrano purtroppo 6 decessi: due uomini, entrambi di 86 anni, all'ospedale San Paolo di Savona deceduti il 3 e il 5 dicembre, un uomo di 62 anni e una donna di 86 anni al San Martino di Genova, un uomo di 67 anni all'ospedale di Albenga e una donna di 86 anni a Sanremo.

In 24 ore sono stati fatti 15.210 vaccini.