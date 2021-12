Covid in Liguria, 386 nuovi casi e 3 decessi: fra loro anche una donna di 100 anni

di Marco Innocenti

Gli altri due decessi riguardano due uomini, di 85 e 92 anni, morti rispettivamente negli ospedali di Sestri Levante e di Sanremo

Sono 386 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.908 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.021 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività che si attesta all'1,93%. I nuovi positivi sono: 85 a Imperia, 59 a Savona, 210 a Genova (99 in Asl 3 e 111 in Asl 4), 29 alla Spezia e 3 residenti fuori regione. Salgono così a 5.701 i casi totali ad oggi nella nostra regione, dove nelle ultime 24 ore si contano 291 guariti.

Sono purtroppo 3 i decessi: due uomini di 85 e 92 anni, deceduti rispettivamente negli ospedali di Sestri Levante e Sanremo, e una donna di 100 anni morta anch'essa nell'ospedale di Sanremo.