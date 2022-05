Covid in Liguria, 344 nuovi positivi ma ricoveri in lieve aumento

di Giorgia Fabiocchi

Non si registrano decessi. 16 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre in più rispetto alla giornata precedente

Sono 344 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 539 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 1.913 test antigenici rapidi. I nuovi positivi calano di 110 unità e sono così suddivisi in Regione: 176 a Genova (151 in Asl 3 e 25 in Asl 4), 77 a La Spezia, 61 a Savona e 30 a Imperia.

Non si registrano decessi. Torna a crescere il numero degli ospedalizzati, 276, cinque in più rispetto a ieri, 16 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre in più rispetto alla giornata di ieri, domenica 8 maggio.