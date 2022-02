Covid in Liguria, 124 classi in quarantena: a fine gennaio erano 1.830

di Redazione

"Su 8148 classi sono 124 quelle in quarantena: erano 1830 a fine gennaio. In quel momento, è necessario sottolinearlo, le regole erano diverse, ma si tratta comunque di un dato che conferma un deciso calo dei contagi per una delle fasce di età più colpita dal virus durante la quarta ondata". Lo rivela il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.

Nel frattempo l'indice di contagio Rt è sceso a 0,7 e dal 7 febbraio il tasso di positività si sta mantenendo stabile intorno al 10%: sono segnali positivi sull'andamento dell'epidemia di covid-19 in Italia, che si sommano al fatto che tutti gli indicatori sono in decrescita. Lo ha detto all'Ansa il fisico Daniele Pedrini, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e coordinatore del sito CovidStat. "Decisamente nelle ultime settimane si osserva un trend in decrescita di tutti gli indicatori e questo lascia sperare che si stia cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel, ma - ha rilevato Pedrini - non va dimenticato che il numero dei casi è ancora molto alto". E' positiva anche l'evoluzione del grafico dei decessi, ha detto ancora Pedrini, nella quale "si comincia a vedere un trend di discesa". Si osserva un "netto calo" anche nella curva dei positivi, come quelle dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive.