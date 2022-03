Covid in Liguria, 1.564 nuovi casi. Stabili ospedalizzati e terapie intensive

di Marco Innocenti

I guariti sono 1.214 e due i decessi: un uomo di 77 anni all'ospedale di Sanremo e una donna di 75 anni al Galliera di Genova

Sono 1.564 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 12.193 tamponi effettuati, di cui 3.116 molecolari e 9.077 test rapidi antigenici. I nuovi casi sono stati registrati: 212 a Imperia, 239 a Savona, 805 a Genova (661 in Asl 3 e 144 in Asl 4), 306 alla Spezia oltre a 2 non residenti in Liguria.

I guariti sono stati 1.214, con un saldo quindi negativo di 348 casi, conteggiando anche i due decessi registrati nel bollettino di oggi. Si tratta una donna di 75 anni morta il 19 marzo al Galliera e un uomo di 77 anni morto ieri a Sanremo.

Praticamente stabili i ricoveri in ospedale: due in meno rispetto alla giornata di ieri, scendono a 251 con le terapie intensive che aumentano di una unità, arrivando a 8 ricoverati.