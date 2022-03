Covid in Liguria, 1.514 nuovi positivi ma ospedalizzati ancora in calo

di Marco Innocenti

Restano stabili le terapie intensive. Ancora 4 morti di età compresa fra 74 e 89 anni

Sono 1.514 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.705 tamponi effettuati, di cui 2.405 molecolari e 8.300 test rapidi antigenici. Il tasso di positività si attesta quindi al 14,14%. I nuovi casi sono così suddivisi: 160 a Imperia, 232 a Savona, 877 a Genova (723 in Asl 3 e 154 in Asl 4), 243 alla Spezia e 2 non residenti in Liguria. I guariti sono invece 1.043 con il numero totale dei positivi nella regione che quindi continua a salire, arrivando a 16.455 (+457 rispetto a ieri).

Scende invece il numero dei posti letto occupati negli ospedali liguri. Oggi sono 230, 7 in meno rispetto a ieri. Stabili invece le terapie intensive, che restano 10. Si registrano purtroppo ancora 4 morti. Si tratta di due uomini e due donne, di età compresa fra i 74 e gli 89 anni, morti negli ospedali di Savona, San Martino e Villa Scassi.