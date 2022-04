Covid in Liguria, 1.011 nuovi casi, calano i positivi totali. Solo 233 vaccini effettuati

di Tiziana Cairati

I positivi totali scendono di 227 unità. I ricoverati sono 260, due in più rispetto a ieri. Si registrano due decessi, un uomo di 63 anni e una donna di 86

Sono 1.011 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.765 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 5.216 antigenici rapidi. I positivi sono calati di 227 unità, al netto dei decessi e di 1.236 guariti.

Due ricoverati in più negli ospedali della nostra regione, oggi sono 260, 9 dei quali in terapia intensiva (1 non vaccinato, 8 vaccinati con altre patologie).

Si registrano due decessi, il più giovane è un uomo di 63 anni e il più anziano una donna di 86 anni. Tornano a crescere lievemente i ricoveri, 260 in tutto, due in più rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive, 9, uno in più rispetto al giorno precedente.

Sono 233 le dosi di vaccino anti-covid inoculate oggi, su 3 milioni 531mila 324 somministrate dall'inizio della campagna di vaccinazione.