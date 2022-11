Covid, i no-vax tornano a lavoro. Bonsignore: "I medici sospesi erano 11, li reintegreremo subito"

"Ora che la legge non prevede più l'obbligo vaccinale verranno annullati i provvedimenti di sospensione amministrativa e lo faremo nel modo più veloce: con una delibera del presidente dell'Ordine che andrà a sospendere immediatamente lo stop ai medici no vax". Alessandro Bonsignore, presidente dell'ordine dei medici della provincia di Genova, traccia il percorso che porterà al reintegro dei 263 tra medici e personale sanitario e amministrativo no vax che erano stati sospesi per aver rifiutato l'obbligo vaccinale imposto dal precedente governo.

"Al nostro Ordine era stato affidato impropriamente un compito di natura amministrativa - ha sottolineato Bonsignore -, un compito che nulla aveva a che fare con questioni disciplinari di cui si occupa l'Ordine, tanto che in realtà degli 11 medici sospesi, sugli 11mila della provincia, solo 2 sono stati sanzionati a livello disciplinare per questioni deontologiche per la diffusione di teorie no vax".

Con la delibera in arrivo il personale medico e quello sanitario potrà ora essere reintegrato senza alcun altro obbligo. "Essendo la loro una sospensione amministrativa non dovranno nemmeno sostenere una visita medica prima di tornare al lavoro. Tra l'altro i medici sospesi sono tutti o pensionati o liberi professionisti mentre per quanto riguarda il restante personale sanitario sarà ogni singola direzione sanitaria a decidere quali mansioni assegnare loro".