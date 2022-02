Covid, i dati del Cnr: curva in calo in Liguria in tutte le province

di Edoardo Cozza

A Savona, Imperia, La Spezia e Genova meno di 2mila casi ogni centomila abitanti. In Italia la peggiore della settimana è Ferrara, la migliore Cosenza

La curva dei nuovi casi di Covid-19 sta scendendo in circa due terzi delle province italiane, solo in alcuni casi si rileva una situazione di stasi oppure di crescita debole o frenata. Ovunque, però, i valori dell'incidenza sono ancora elevati. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le

Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

In Liguria tutte le province vedono un netto calo della curva. Questi numeri dei casi ogni centomila abitanti.: Savona (1.778), Imperia (1.679), Genova (1.646), La Spezia (1.420).

Nell'ultima settimana Ferrara (2480) è stata la provincia italiana con la maggior incidenza, Cosenza (165) quella con meno contagi per centomila abitanti.