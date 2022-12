Covid, Bassetti: "Dobbiamo proteggerci da quanto sta accadendo in Cina. Servono controlli sui voli"

La situazione in Cina sta precipitando vertiginosamente e fa paura, tanta. I numeri che arrivano dalle fonti cinesi sono scioccanti come sottolineato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, in un'intervista all'ANSA; 350 milioni di contagiati in 20 giorni:

"A distanza di 3 anni siamo in una situazione in cui non avrei mai immaginato di trovarmi. Se vogliamo evitare di riprendere un Sars-CoV-2 mutato dobbiamo intervenire subito: servono controlli su tutti i voli dalla Cina, restrizioni ai viaggi, tampone molecolare ai passeggeri nelle 24 ore precedenti la partenza o quarantena all'arrivo con test molecolare per uscirne, altrimenti chi arriva non deve circolare. Sarebbe una misura che dovrebbe prendere, non l'Italia da sola, ma tutta l'Europa. E non per un mese, ma per 6".

"Con un bacino di un miliardo e mezzo di potenziali contagiati - spiega all'ANSA - il virus farà molte mutazioni e a questo dobbiamo porre la giusta attenzione per non fare lo stesso errore di tra anni fa, quando sottovalutammo cosa stava accadendo dall'altra parte del mondo". "Non sono mai stato allarmista - aggiunge - ma ora dico che dobbiamo alzare una barriera per proteggerci da quanto sta accadendo in Cina, dove è in corso una nuova ondata di Covid senza precedenti e su cui c'è censura. Ma email criptate che arrivano da fonti cinesi riportano numeri da far paura, come 325 milioni di cinesi contagiati in 20 giorni, circa 10.000 morti al giorno e almeno 29 varianti di Omicron, alcune delle quali rientrano in quelle che evadono il vaccino in tutto". In Italia, oggi, "grazie allo straordinario lavoro fatto siamo completamente fuori dal Covid, non possiamo permetterci di trovarci 3 anni dopo a correre il rischio di ritrovarci daccapo. A fronte di questo, l'Organizzazione mondiale della sanità faccia qualcosa, trovi una soluzione, perché quello che arriva dalla Cina è una sorta di richiesta di aiuto".