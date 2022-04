Costa Crociere lancia un “recruiting day”

di Edoardo Cozza

Prosegue la campagna di nuove assunzioni della compagnia crociersitica, che prevede oltre 500 nuove opportunità di lavoro

Prosegue la campagna di nuove assunzioni di Costa Crociere, che prevede oltre 500 nuove opportunità di lavoro a bordo delle sue navi, in vista del rientro in servizio della flotta nella prossima estate. Per favorire la selezione di nuovi candidati, la compagnia italiana ha organizzato un “recruiting day”, che si svolgerà l’11 maggio in modalità “online”.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con LavoroTurismo, società che opera nel settore della ricerca e selezione di personale per il settore del turismo e della ristorazione, si focalizzerà in particolare su quattro figure professionali di bordo: animatori, fotografi, receptionist e tecnici dell’intrattenimento (tecnici luci, tecnici del suono, programmatori tv, media manager, deejay).

L’iscrizione al Recruiting Day può essere effettuata attraverso il sito web https://inrecruiting.intervieweb.it/costacrocierespa/it/career. Una volta selezionata la figura professionale di interesse, è possibile allegare il proprio curriculum vitae e inviare la propria candidatura. Lo staff di LavoroTurismo provvederà a una prima selezione delle richieste ricevute, ed effettuerà un primo colloquio video online con i profili ritenuti più idonei. L’11 maggio, giorno del Recruiting Day, ci sarà il colloquio finale, sempre in modalità online, con i selezionatori di Costa Crociere.

I requisiti richiesti per le posizioni ricercate in occasione del Recruiting Day variano a seconda delle figure professionali, ma per tutte sono necessari il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, una buona conoscenza della lingua italiana e inglese, disponibilità a lavorare in team, esperienza pregressa (minimo di 6 o 12 mesi a seconda dei casi) in ruoli analoghi a terra, o meglio ancora se maturata a bordo di navi da crociera.

L’inizio del periodo di imbarco per i canditati che supereranno le selezioni e ai quali verrà offerto un primo contratto di lavoro è previsto a partire dalla prossima estate, su una delle navi della flotta Costa.