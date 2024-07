Cosio d'Arroscia, inaugurata la riqualificata piazza della chiesa. Scajola: "Intervento significativo"

È stata inaugurata la riqualificata piazza della Chiesa di Cosio d'Arroscia. 200 mila il costo complessivo dell'intervento di cui 180 mila finanziati dalla Regione Liguria attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana. Presente alla cerimonia di consegna dell'opera alla cittadinanza l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola insieme al sindaco del paese Antonio Galante e a diversi amministratori delle valli Arroscia e Impero. "Un intervento significativo che garantisce agli abitanti di Cosio e ai turisti che frequentano questo meraviglioso borgo di godere di una piazza nuova, moderna, completamente pedonale e armonizzata con il contesto che la circonda - ha detto Scajola - Con questo tipo di opere miriamo a valorizzare sempre di più il nostro bellissimo entroterra che deve essere concepito come risorsa da mettere in mostra e non come un qualcosa che va esclusivamente preservato. Attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana abbiamo investito circa 16 milioni di euro nei soli territori lontani dalla costa di cui 6 nelle valli della provincia di Imperia. Cifre senza precedenti che stanno via via migliorando tutto il territorio con il recupero di piazze, come qui a Cosio, vie, strade, edifici a lungo abbandonati ma senza alcun nuovo consumo di suolo". La piazza, posta di fronte alla chiesa e alla sede del municipio, rappresenta il centro nevralgico dell'intero borgo. Per ristrutturarla è stata realizzata una nuova pavimentazione attraverso lastre di diversi materiali che riprendono lo stile delle strutture già presenti nel luogo. La zona sarà ora interamente pedonale con divieto di sosta per le autovetture.