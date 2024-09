Cosenza-Sampdoria 2-1: cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria perde la prima gara della propria storia con il Cosenza e il 2-1 del San Vito Marulla accentua la crisi: ora i blucerchiati sono ultimi in classifica con soli 2 punti. Finiti sotto dopo 8', pareggiano con Ioannou in avvio di ripresa, tornano immediatamente sotto per effetto di un gol di Strizzolo, pareggiano ma il Var toglie il gol a Coda. La crisi è profonda e non si vede una soluzione.



Sottil deve fare i conti con alcune assenze e cambia sette titolari rispetto alla partita con il Bari. Ma ancora una volta la gara comincia in salita: alla prima vera occasione il Cosenza passa con D'Orazio, profittando dello stato confusionale della difesa doriana. A metà frazione, desolante il dato sul possesso palla a favore dei "lupi" con il 65%. Numeri davvero disarmanti: sono 7 i tiri del Cosenza dopo 35', di cui 4 in porta. Appena 2 invece le conclusioni della Sampdoria, solo una nello specchio. La Sampdoria sembra non reagire e il Cosenza si difende con ordine senza rischiare praticamente. Pochi spunti degni di nota e una evidente disorganizzazione generale affliggono i blucerchiati.

In avvio di ripresa Sottil fa tre cambi e subito arriva il pari con Ioannou, ma la Sampdoria torna in svantaggio nel giro di tre minuti per effetto di un tiro dalla distanza di Strizzolo che sembra sorprendere Silvestri. A riportare in gara il Doria è Coda, ma dopo cinque minuti di controllo il Var annulla. Nel quarto d'ora finale Sottil lancia La Gumina e Borini togliendo Sekulov e Bellemo. Collu concede 8' di recupero e la Sampdoria prova a riacciuffare il pareggio. Ma non ci riesce.

LA PARTITA

PRIMO TEMPO

5' Ammonito Mazzocchi.

6' Colpo di testa di Riccio, blocca Micai.

8' GOL COSENZA. Palla che vaga in area doriana fino a capitare dalle parti di D'Orazio, bravissimo a coordinarsi e a lasciar partire di prima intenzione una conclusione che si infila nell'angolino alto della porta di Silvestri. 1-0.

11' Insiste il Cosenza, questa volta con l'ex doriano Ciervo che rientra sul sinistro e conclude: bravo Silvestri in presa bassa a bloccare.

23' Ammonito Vieira.

27' Occasione Sampdoria, Camporese toglie dai piedi di Sekulov il pallone del possibile pareggio.

35' Cosenza vicino al raddoppio con Fumagalli, che spreca per imprecisione.



SECONDO TEMPO

46' Quattro cambi: Strizzolo per Fumagalli nel Cosenza; Ioannou, Yepes Laut e Benedetti per Barreca, Vieira e Akinsanmiro.

48' GOL SAMPDORIA. Verticalizzazione improvvisa di Venuti che pesca Ioannou, bravo ad entrare in area e a liberarsi per la conclusione: destro forte e preciso che spiazza Micai. 1-1.

51' GOL COSENZA Azione personale di Strizzolo che conclude di destro, battendo Silvestri con un tiro preciso che si spegne nell'angolino basso della porta della Sampdoria. 2-1.

60' Ottimo spunto di Sekulov per Coda, il centravanti controlla e lascia partire una conclusione forte e angolata che batte Micai. Collu concede il gol, l'arbitro viene richiamato al Var e dopo un interminabile controllo la rete viene annullata per fuorigioco di Depaoli.

66' Gran tiro di Mazzocchi, pallone fuori di poco.

75' Dentro Borini e La Gumina per Sekulov e Bellemo.

94' Fuga di Sankoh che però sbaglia la conclusione. Inoltre, poco dopo l'azione viene fermata per un fallo precedentemente commesso dal centravanti del Cosenza.





COSENZA-SAMPDORIA 2-1

RETI: 8' D'Orazio, 46' Ioannou, 51' Strizzolo.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Venturi; Ciervo (84' Mauri), Charkys, Florenzi (69' Kourfalidis), D’Orazio (76' Ricci); Kouan; Fumagalli (46' Strizzolo), Mazzocchi (69' Sankoh). All. Alvini.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Venuti; Depaoli, Bellemo (75' La Gumina), Vieira (46' Yepes Laut), Akinsamiro, Barreca; Sekulov (75' Borini), Coda. All. Sottil

ARBITRO: Collu di Cagliari.

NOTE: ammoniti Mazzocchi, Vieira, Camporese, Venuti, Kourfalidis.