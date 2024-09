Sampdoria, rivoluzione in difesa: cambiano tre giocatori su quattro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Non solo Gennaro Tutino, ma anche Simone Romagnoli salterà la trasferta della Sampdoria a Cosenza, dove mancherà pure lo squalificato Vulikic. Una situazione che per Andrea Sottil si traduce in una vera e propria rivoluzione della difesa, con ben tre giocatori nuovi su quattro, considerato che tra i pali debutterà Marco Silvestri e che accanto a Bereszinsky, l'unico superstite, ci saranno probabilmente Alex Ferrari e Davide Veroli.

Un percorso in salita per una Samp costretta a fare punti, anche per evitare, in caso di sconfitta, di incappare nell'avvio di campionato peggiore nella storia della squadra blucerchiata. L'allenatore si può aggrappare a Massimo Coda, che ha sempre segnato nelle ultime quattro sfide disputate allo stadio San Vito Gigi Marulla: l’ultima volta nel settembre 2023, quando vestiva la maglia della Cremonese. L'attaccante sta ripagando la fiducia del direttore sportivo Pietro Accardi, che tra l'altro proprio oggi compie 42 anni.

Intanto è scattata la prevendita per i biglietti del derby di Coppa Italia anche per i tifosi della Sampdoria, a cui è stata riservata la gradinata Sud, ribattezzata gradinata Zena dal Genoa, suscitando qualche malumore, anche per il prezzo di 30 euro. Ma questo non frena la corsa all'acquisto.