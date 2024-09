Sampdoria, le carte in mano a Sottil per sconfiggere il male oscuro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il peggior avvio in campionato nei 78 anni di storia, il cambio di allenatore bruciato dopo appena tre partite senza che peraltro sortisse l'effetto desiderato, almeno a livello di scossa emotiva, gli appena due punti raccolti e l'ultimo posto nella classifica di serie B. La crisi della Sampdoria appare senza fine, malgrado tutto sia cambiato negli ultimi quindici mesi: proprietà, dirigenti, calciatori e tecnici. Il male oscuro che affligge i blucerchiati risulta difficile da decifrare.

La Samp allestita in estate da Pietro Accardi non è certo una corazzata ma nemmeno un'armata Brancaleone costretta a giocarsi una fetta importante di stagione già sabato alle 15 al "Ferraris" contro il lanciato e tosto Sudtirol. Vero che la strada è lunga e il margine per recuperare esiste, ma essere sempre costretti a rincorrere non aiuta e costringe a dribblare i passi falsi per evitare di ritrovarsi daccapo.

Sottil ha ancora qualche freccia di riserva al proprio arco, ma occorre capire da quando e in quali condizioni. Ferrari e Kasami, sulla carta due elementi di peso e di valore, non si intravvedono all'orizzonte. Romagnoli è già fermo ai box, per fortuna dovrebbe invece recuperare Tutino. E poi c'è la carta Estanis Pedrola, tornato finalmente a respirare l'aria del gruppo dopo oltre quattro mesi di assenza. La Sampdoria può e deve ripartire di slancio, a patto di cancellare lo zero nella casella delle vittorie.