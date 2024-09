Sampdoria, Dossena: "Dubbi sui difensori". Flachi: "Mancano le pressioni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ho molto dubbi che i difensori attuali della Sampdoria siano migliori di quelli che c'erano l'anno scorso. In ogni caso, con due attaccanti così forti per la categoria come Coda e Tutino, non puoi segnare così tanti gol fuori casa e non conquistare neanche un punto", ha detto Beppe Dossena al Derby del Lunedì.

"Noi quando perdevamo così male, al martedì avevamo timore di andare al campo e per la reazione dell'allenatore (Novellino, n.d.r.) e per quella dei tifosi che ti aspettavano, oggi invece va sempre tutto bene e questo non solo pesa ma manca", gli ha fatto eco Francesco Flachi.

