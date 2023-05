Sampdoria, il giorno della verità. Barnaba: "Abbiamo il piano e soldi, vediamo gli altri"

Si deciderà in poche ore, forse in pochi giorni il futuro della Sampdoria.

L'appuntamento è alle 18,30, presso la sede di Corte Lambruschini, che già dalle 18 è stata "presidiata" dai tifosi blucerchiati, quantomai intenzionati a "vigilare" affinchè il club venga trattato come meritano la sua storia e il suo patrimonio di passione accumulato dal 1946 a oggi.

Tantissimi tifosi appunto fuori da Corte Lambruschini, striscioni e cori a fare da padrone.

Alle ore 18.10 è arrivato Alessandro Barnaba, ecco le sue parole: " Noi sono 6 mesi che lavoriamo su questa operazione, abbiamo da sempre a cuore il salvataggio della Sampdoria, prima per noi il progetto era tenerla in Serie A ma, ora era per riportarla nella massima serie il prima possibile.

Ora non so i dettagli dell'altra operazione che è stata scelta, spero di averli questa sera. Se sarà un progetto serio e solido voteremo a favore, se per qualsiasi motivo non dovesse andare avanti noi continueremo a monitorare la situazione e vedremo il da farsi. Se c'è progetto serio siamo contenti per il bene della Sampdoria anche se non siamo stati scelti noi. Si è sprecato tempo. Tra i nostri investitori c'è gente che ha a cuore il bene della Sampdoria e dei suoi tifosi, ora cerchiamo di capire e vediamo ma noi ci siamo.

Radrizzani non ha bisogno di noi, e noi non abbiamo bisogno fdi lui quindi credo che una cooperazione non sia necessaria".

