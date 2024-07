Corsa alla Casa Bianca, Joe Biden si ritira ma da pieno appoggio a Kamala Harris

"E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui miei compiti per il resto del mandato". Lo ha detto Joe Biden in un annuncio su Twitter in cui abbandona definitivamente la corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump. Il presidente degli USA uscente però ribadisce il pieno sostegno a Kamala Harris: "Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinché Kamala Harris sia il candidato del nostro partito quest'anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo". Dopo dubbi e pressioni dovuti sia all'età del presidente (81) che ai dibattiti televisivi disastrosi e la confusione che ha dimostrato di avere ultimamente, Biden rinuncia alla competizione per conto del Partito Democratico, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, rinunciando così alla possibilità di essere eletto per un secondo mandato. Ora sarà la convention del Partito Democratico, in programma a Chicago dal 19 al 22 agosto, a scegliere chi candidare alle presidenziali.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Donald Trump alla lettera di Biden che come sempre lanciata una delle sue stoccate al presidente uscente, descrivendolo "Di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese". Trump ha detto poi di ritenere che la Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden.