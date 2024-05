Corruzione, Toti intercettato con Spinelli: "Risolto il problema della casa di Celle. Invitami in barca, così parliamo di elezioni: ci serve una mano"

Una "allarmante abitualità e sistematicità", un "meccanismo perfettamente collaudato", anche nei termini utilizzati al telefono, che rischiava di essere reiterato in occasione delle prossime elezioni regionali, in programma. Nell'ordinanza del Gip sono riportare una serie di intercettazioni che dimostrano, secondo l'accusa, il perché il governatore Giovanni Toti avesse messo a disposizione la propria funzione e perché fossero necessari delle misure cautelari nei suoi confronti.





"In alcuni casi - scrive infatti il Gip - era lo stesso Toti a chiedere esplicitamente il finanziamento" per la campagna elettorale, "promettendo al privato comportamenti o provvedimenti a lui favorevoli o addirittura ricordandogli 'di aver fatto la sua parte' e quindi di aspettarsi una 'mano' in vista delle elezioni". Ad esempio, il 15 febbraio dell'anno scorso, Toti telefona a Spinelli e gli dice che è stata appena sbloccata in Regione una pratica di suo interesse: "Guarda che abbiamo risolto il problema a tuo figlio sul piano casa di Celle, ora facciamo la pratica, si può costruire, l'abbiamo risolto stamattina, quando mi inviti in barca?" dice il governatore intercettato, che poi aggiunge: "così parliamo un po' che ora ci sono le elezioni, c'abbiamo bisogno di una mano".





In un'altra intercettazione, sempre con Spinelli, il governatore afferma: "Ora ci vediamo a festeggiare, dai porta un po' di caviale da Monaco, che la settimana prossima veniamo a mangiare una patata col caviale in barca". Dalle indagini, scrive il Gip parlando proprio di questa telefonata, "è emersa una allarmante abitualità e sistematicità di un tale meccanismo perfettamente collaudato, ricavabile anche dalla stessa terminologia usata dal Governatore con Spinelli per alludere alla richiesta di finanziamento ("quando mi fai vedere la barca...quando ti posso venire a trovare"), che veniva immediatamente compresa nel reale significato dall'imprenditore".