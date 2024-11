Corertex premiato per l'economia circolare: il consorzio al vertice della sostenibilità tessile

Corertex, il consorzio per il riuso e riciclo di indumenti usati, ha ricevuto il prestigioso premio per le migliori imprese nell’ambito dell’economia circolare. Il riconoscimento è stato consegnato durante l’edizione 2024 di Ecomondo, l'evento annuale leader nei settori della green and circular economy, che si è svolto a Rimini. Il consorzio si è distinto tra le 27 realtà premiate, selezionate tra le eccellenze italiane in vari ambiti della sostenibilità.

Premio e riconoscimento – Il premio, giunto alla sua quattordicesima edizione, è stato istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Corertex è stato premiato per il suo impegno nella gestione di circa 50mila tonnellate di indumenti usati ogni anno, con una percentuale significativa (65%) destinata al riutilizzo e il 32% al riciclo. La giuria che ha assegnato il premio era composta da esperti del settore e rappresentanti delle principali istituzioni per lo sviluppo sostenibile, tra cui il presidente Edo Ronchi.

L'importanza del riuso – Corertex si è affermato come leader nel settore del riuso e riciclo tessile, un campo strategico per la sostenibilità e l’economia circolare. "Questo premio è un ulteriore riconoscimento del lavoro che come consorzio stiamo portando avanti da anni", ha dichiarato il presidente di Corertex, Raffaello De Salvo. Il consorzio gestisce il riuso di indumenti usati, un'attività che contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere l'economia circolare nel settore tessile. “Un lavoro che cerca di tutelare un settore importante per l’economia tessile italiana", ha aggiunto De Salvo, sottolineando la necessità di una rappresentanza forte e unitaria per sostenere l'intero settore.

Un percorso di sostenibilità – Corertex è diventato un interlocutore di riferimento a livello territoriale, regionale, nazionale ed europeo per le politiche ambientali e di sostenibilità. Il consorzio è attivamente coinvolto nei principali tavoli di dialogo per la definizione delle politiche relative al riuso e al riciclo, contribuendo alla promozione di pratiche ecologiche e di sviluppo sostenibile. “Ringraziamo gli organizzatori e la giuria del Premio per avere riconosciuto l’importanza del lavoro che come consorzio stiamo portando avanti su scala nazionale”, ha concluso De Salvo.

Sostenibilità e occupazione – L’impegno di Corertex va oltre la tutela ambientale. Il consorzio, infatti, rappresenta un importante volano per l’economia tessile e per la creazione di nuovi posti di lavoro. La sua attività di riciclo e riuso contribuisce a generare un impatto positivo sulla filiera, promuovendo lo sviluppo di competenze e la crescita di opportunità occupazionali in un settore sempre più orientato alla sostenibilità.

La crescita della circular economy – L’assegnazione di questo premio sottolinea l'importanza crescente della circular economy in Italia e il ruolo cruciale delle imprese nel guidare il cambiamento. Corertex è un esempio di come l’innovazione e la sostenibilità possano integrarsi per affrontare le sfide ambientali, promuovendo un modello economico più responsabile e resiliente.