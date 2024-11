Cop 29, ministro Pichetto a Baku: "Processo irreversibile, uscita USA da accordi Parigi non cambia situazione"

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, si è espresso prima della sua partenza per Baku, dove parteciperà al vertice COP. In un’intervista, il ministro ha sottolineato che il contesto politico globale è particolarmente complesso: “C’è un momento contigente particolare”, ha dichiarato, riferendosi alle incertezze politiche che stanno attraversando gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Secondo Pichetto, con il cambiamento imminente dei governi in USA e UE, e la crisi interna al governo tedesco, le dinamiche internazionali sul fronte climatico potrebbero evolversi rapidamente.

Sfide globali e l'Accordo di Parigi - Un altro punto cruciale sollevato dal ministro riguarda la possibile uscita degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi sul clima. Pichetto ha minimizzato l'impatto di un'eventuale ritirata, spiegando che, anche in caso di una decisione in tal senso, non ci sarebbe un cambiamento drammatico nelle politiche ambientali statunitensi. "Anche se alla COP non sono presenti molti dei grandi leader, ci sono tante altre occasioni per vedersi", ha aggiunto, indicando che il confronto multilaterale potrebbe comunque proseguire in altre sedi, al di fuori del contesto della conferenza.

L'importanza della COP e gli incontri bilaterali Nonostante l'assenza di alcuni leader mondiali, il ministro Pichetto ha ribadito l'importanza della COP come piattaforma di dialogo. Tuttavia, ha anche fatto riferimento alle numerose opportunità che si presenteranno durante l'evento per incontri bilaterali, fondamentali per definire azioni concrete contro il cambiamento climatico. La partecipazione a questi momenti di confronto, seppur privi di alcuni protagonisti, rimane una componente essenziale per promuovere l'agenda ambientale internazionale.

Italia protagonista nelle trattative sul clima - Pichetto ha anche sottolineato il ruolo strategico dell'Italia nel contesto internazionale, particolarmente nel promuovere politiche che siano in linea con gli impegni presi in ambito europeo e globale. L'Italia, infatti, è impegnata attivamente nella transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi climatici previsti dall'Unione Europea. In vista del vertice COP, il ministro ha confermato la determinazione del governo italiano nell'affrontare le sfide ambientali, pur riconoscendo le difficoltà derivanti da un contesto geopolitico in continuo mutamento.