Coopetizione, la strategia per affrontare le sfide della mobilità: il Rapporto CED con FS in prima linea

La coopetizione, sintesi tra cooperazione e competizione, si afferma come strategia chiave per innovare il settore della mobilità e affrontare le sfide tecnologiche e ambientali. È quanto emerge dal Rapporto Strategico 2024 del Centro Economia Digitale (CED), presentato oggi a Roma con il contributo del Gruppo FS, come riporta Ferpress.

Un modello in crescita – La ricerca del CED evidenzia come la coopetizione stia trasformando il panorama imprenditoriale: dal 2003 al 2022, si sono registrati 15.000 casi di collaborazione tra competitor e un aumento del 159% dei brevetti sviluppati in cooperazione. Un modello che, secondo il rapporto, è essenziale per affrontare le sfide globali, soprattutto nei settori tecnologici e della mobilità.

L’intervento di FS – L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, ha sottolineato l’importanza della coopetizione nel contesto dei trasporti: “Miscelare competizione e cooperazione è decisivo per ottenere vantaggi per le aziende, la collettività e l’ambiente”. Donnarumma ha citato nuove tecnologie come sistemi di levitazione magnetica, Hyperloop e propulsioni a idrogeno o batterie come esempi di campi dove la condivisione di risorse può portare a soluzioni innovative.

Il contributo del CED – Il Rapporto Strategico 2024 nasce anche dalla collaborazione tra il CED e partner industriali come FS, che vede nella coopetizione un’opportunità per sviluppare modelli sostenibili e innovativi. “L’approccio coopetitivo è il nostro passo successivo per una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata”, ha dichiarato Donnarumma.

La presentazione – L’evento, ospitato presso il Ministero degli Esteri, è stato aperto dal Sottosegretario Maria Tripodi e ha coinvolto rappresentanti del mondo istituzionale e industriale. Tra i relatori, Mario Tartaglia di FS ha partecipato alla tavola rotonda dedicata alla coopetizione come motore per l’innovazione tecnologica.