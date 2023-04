Cooperativa Lanza del Vasto, buco finanziario di 8 milioni. I sindacati: "Bisogna salvaguardare i posti di lavoro"

Cooperativa Lanza del Vasto, Fisascat Cisl e FP Cisl Liguria : “Ci aspettiamo risposte dall’incontro in Prefettura il 19 aprile, lavoratori e utenti non devono pagare per colpa di altri”.

“C’è una situazione di grave crisi finanziaria per una delle più grandi cooperative liguri che conta cinquecento dipendenti, quello che sta accadendo nella cooperativa Lanza del Vasto è inacettabile. Questo si ripercuote inevitabilmente sui lavoratori che ad oggi hanno percepito soltanto il 50% della tredicesima. Il buco finanziario per ammissione della stessa cooperativa è di circa 8 milioni di euro e non è stata in grado di spiegare come sia arrivata a tale dissesto finanziario, tra le cause scarica gran parte delle colpe alla ASL in grave ritardo con i pagamenti”, si legge nella nota di Fisascat Cisl e FP Cisl Liguria. “Le organizzazioni sindacale sono preoccupate per il futuro dei livelli occupazionali e per le utenze della cooperativa,che sono anziani in RSA , profughi,disabili,soggetti tutti fragili del settore socio assistenziale. Ci sarà un incontro in Prefettura il 19 aprile volto a chiarire la situazione. Fisascat Cisl e FP Cisl Liguria intendono mettere in campo tutte le iniziative atte alla salvaguardia dei posti di lavoro e anche delle persone che usufruiscono dei servizi”, conclude la nota.