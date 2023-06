Coop Liguria, i sindaci Bucci e Russo: "Realtà importante dal punto di vista economico e sociale"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Roberto Pittalis è stato confermato alla presidenza di Coop Liguria dall'assemblea generale dei soci che si è tenuta oggi, conferma anche per il vicepresidente Giovanni Trovato. I 143 delegati arrivati da tutta la Regione hanno approvato il bilancio 2022 che si è chiuso con un utile superiore ai 10 milioni di euro (12,5 a livello consolidato). "In questi tre anni - ha dichiarato Pittalis - abbiamo dovuto affrontare eventi di portata storica come la pandemia e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, ma abbiamo mantenuto la Cooperativa solida e redditiva. La sfida principale che ci attende nel prossimo futuro sarà gestire l'inflazione ancora troppo elevata sui prodotti alimentari, sulla quale pesano anche i danni all'agricoltura causati da eventi climatici sempre più estremi, come l'alluvione in Emilia Romagna".

All'assemblea hanno partecipato anche il sindaco di Genova Marco Bucci e quello di Savona Marco Russo. "Coop Liguria è un'impresa storica - ha detto Bucci - che ha un ruolo importante per la città e la regione, non solo perché ha una forte vocazione sociale, ma anche perché la sua presenza fa da volano alle imprese del territorio e alimenta la catena logistica, che è un asset fondamentale della nostra economia. Per questo la sosteniamo così come sosteniamo le prospettive di futuro di tutte le imprese locali".

La collaborazione tra pubblico e privato è stata sottolineata anche dal sindaco di Savona Russo. "Per le città trovare risorse è sempre più difficile quindi è importantissimo consolidare le partnership con soggetti solidi come Coop Liguria, che affonda le proprie radici proprio nella nostra città ed è particolarmente attenta a sostenere le istanze del territorio".