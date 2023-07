Coop Liguria: 14mila pasti donati ad associazioni di contrasto alla povertà

Coop Liguria donerà 70mila euro, corrispondenti a 14mila pasti, ad una sessantina di associazioni del territorio impegnate nella lotta alla povertà, nell'ambito dell'iniziativa "un voto, un pasto". L'iniziativa di Coop è figlia delle assemblee separate di bilancio, che si sono svolte tra maggio e giugno e grazie a 13.983 voti espressi, il risultato di partecipazione migliore di sempre per la Cooperativa, i pasti virtuali donati saranno 14mila, ma le associazioni riceveranno carte a scalare per acquistare direttamente nei punti vendita di Coop Liguria quello di cui hanno più bisogno per la loro attività di tutti i giorni: preparare pasti da servire nelle mense che accolgono le persone in difficoltà o confezionare pacchi alimentari per le famiglie segnalate come aventi diritto dai Servizi Sociali.

"Un voto un pasto" è nato nel 2020 e da allora sia la partecipazione dei soci alle assemblee sia il contributo solidale sono costantemente cresciuti, fino a raddoppiare: se nel 2020 erano stati donati pasti per 35.000 euro, l'anno successivo il contributo è salito a 45.000, poi l'anno scorso a 53.000 e ora è arrivato a 70.000 euro, per un totale di oltre 200.000 euro euro donati al territorio in 4 anni.

Non è l'unica iniziativa solidale da parte di Coop che prosegue anche il progetto "Buon Fine", che nel 2022 ha permesso di donare merci per oltre 1 milione di euro e "Dona la spesa" una raccolta che si svolge tre volte l'anno nei punti vendita di Coop Liguria con la presenza diretta dei volontari delle associazioni. Per ora nel 2023 è stato previsto un solo appuntamento nel mese di maggio (gli altri due sono in programma per settembre e ottobre), che ha permesso di raccogliere e donare 28,5 tonnellate di merci.