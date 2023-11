Consiglio Regionale Liguria, Gratatola: "Ok Ministero sul Piano Socio Sanitario"

In Consiglio Regionale ieri l'Assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto sulle deroghe del piano socio sanitario "Il piano socio sanitario non ha bisogno di deroghe, le deroghe sono per il Dm70, l'applicazione di un decreto del 2015 che prevede quali strutture sono collocate in vari posti della sanità, territorio o ospedali. Il piano socio sanitario è un documento programmatico che scrive che cosa fare nei prossimi anni sul territorio, che poi le due cose abbiamo dei punti di contatto è un altro discorso, dato che è attraverso l'applicazione del Dm70 che funzionano gli ospedali ma gli uffici sono separati. L'applicazione del Dm70 va in un canale e l'applicazione del piano socio sanitario e quindi il suo ok va in un altro canale. Mentre sul piano socio sanitario abbiamo l'ok del Ministero e siamo in attesa di avere la validazione per fornirla insieme ad altri documenti, in discussione in commisione il 13 e in voto il 21, per quanto riguarda il Dm70 c'è in linea di massima l'ok ma non c'è ancora l'autorizzazione finale e potrebbe arrivare dopo il piano socio sanitario perché non sono correlate".

Continua l'assessore: "Le deroghe sono tante, molte su strutture già esistenti, chirurgia della mano, deroghe in più o in meno. Per esempio la mancanza della cardio chirurgia in una dea di secondo livello a Pietra ligure è una dea in diminuzione ed è una deroga perché al ministero bisogna specificare se mettere in aggiunta qualcosa o posso gestire la situazione anche non avendola".