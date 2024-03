Consiglio Regionale Liguria, approvata all'unanimità una legge sull'antimafia. Piana: "41 i Comuni liguri che hanno almeno un bene confiscato"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alessio Piana, assessore regionale allo Sviluppo economico con delega anche alla Sicurezza, ha sottolineato, a nome della giunta, il grande lavoro bipartisan volto a dare una normativa sulle politiche di valorizzazione dei beni confiscati più adeguata alla consistenza e all’importanza del fenomeno mafioso sul territorio regionale. «Ad oggi sono 41 i Comuni liguri che hanno almeno un bene confiscato sul loro territorio. Mentre sono 394 i beni confiscati, 244 in gestione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e 150 destinati agli enti locali, pubblici o statali. Dati rilevanti che ci hanno spinto a considerare l’ampliamento dell’art.11 della disciplina vigente in materia, la l.r. 7/2012, che avrà così, grazie a questo intervento legislativo, un finanziamento autonomo. La legge, infatti – prosegue Alessio Piana – ha visto la sua prima attuazione solo con la giunta Toti nel 2020 e successivamente nel 2022, permettendo, al momento, il recupero di 41 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Ma non era ancora dotata di capitoli propri di bilancio. Questa novità dimostra quanto sia cresciuta la sensibilità sul tema e l’attenzione regionale nel mettere in campo misure più strutturali per contrastare il fenomeno mafioso e promuovere la cultura della legalità. Regione svolgerà, così, un ruolo di stimolo e sostegno per gli enti locali, destinando annualmente risorse in favore di questa attività di recupero. In più – conclude l’assessore – verrà introdotto il Piano strategico regionale per la valorizzazione dei beni confiscati, uno strumento di programmazione che metterà a sistema queste opportunità con le altre misure regionali, e verrà data possibilità agli Enti locali di presentare domanda di contributo anche in una fase antecedente al decreto di ANBSC di destinazione del bene”.





Presidente della Commissione Regionale Antimafia, Roberto Centi: "L'incontro di oggi pomeriggio organizzato da Libera a Sestri Levante, è stato un'occasione importante per fare il punto sull'attività della Commissione Regionale Antimafia, che presiedo, e nello specifico per trattare il tema del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. 493 mila euro di contributi richiesti per 8 progetti da parte di 6 diversi Comuni, sono il bel risultato frutto del lavoro portato avanti anche dalla Commissione che presiedo, che nell'ultimo anno, grazie ad una proposta di legge sui beni confiscati, ha stimolato la Giunta ad attivarsi in tempi celeri sul bando".