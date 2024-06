Consiglio regionale, Garibaldi (PD) fondo sviluppo e coesione: “20 milioni destinati a un bacino di carenaggio privato, senza progetto e concessione”

“C’è uno squilibrio nella Valutazione di carattere politico sui di fondi sviluppo e coesione. Scorrendo le cifre appaiono 20 milioni di euro destinati a un nuovo bacino di carenaggio per gli yacht, proprietà dei cantieri Amico, con un costo complessivo di 60 milioni di euro. Ma per fare questo accordo Ci deve essere una concessione valida e deve essere previsto nel piano regolatore, cosa che non è e poi ci deve essere un progetto e niente di tutto questo c’è. Contestualmente in questi mesi il governo nazionale ha tagliato 21 milioni di euro sulla sicurezza antisismica per gli ospedali. Come ci sono finiti allora questi fondi se non avevano titolo di essere destinati a quel progetto e perché non li avete tolti per destinarli ad altro? Voi sostenete che sia di interesse pubblico gestire 20 milioni di euro in un progetto che è un bacino di carenaggio privato, ma le priorità per la regione sono altre, sentire dire che per voi questa é una priorità mi pare un offesa”. Così il consigliere regionale Luca Garibaldi (pd) sulla rimodulazione dei contenuti dell'accordo per la coesione".