Consiglio regionale, bilancio, Sansa:"L'ultimo atto della maggioranza che finisce qui. Noi vogliamo il cambiamento"

Mercoledì e giovedì sono giorni di discussioni sul bilancio in consiglio regionale, e il clima è già di fine lavori e non solo per la pausa estiva. Nei corridoi si fanno sempre più insistenti le voci delle imminenti dimissioni del presidente Giovanni Toti. E i consiglieri di minoranza nei loro interventi parlano già della fine dell'esperienza politica di questa maggioranza. Infatti non mancano gli scontri, Scajola contro Sansa e poi anche Viale.

Oggi la discussione si è concentrata sul rendiconto, la risultanza dell'anno passato, il 2023. Domani ci sarà il voto sull'assestamento, ch per assestare i valori del bilancio 2024 approvato a dicembre.





"Oggi abbiamo parato del bilancio della giunta Toti, l'ultimo atto di questa maggioranza che finisce e e mi auguro del centrodestra perché spero che il centrosinistra torni a governare questa regione. Credo sia molto importante anche per noi per darci impegni concreti, noi non faremo quello che ha fatto Toti solo a queste condizioni ha senso candidarsi e proporre un progetto nuovo,.Noi non accetteremo finanziamenti da chi poi vuole partecipare a gare con la regione, noi non dobbiamo nominare per le poltrone gli incarichi importanti delle persone premiando la fedeltà ai partiti e l'appartenenza politica ma soltanto premiando le competenze. Dobbiamo costruire una nuova classe dirigente e società civile. Dobbiamo fare proposte concrete che vanno in una direzione opposta a quella di Toti che premino la sanità pubblica, istruzione e ricerca. Creare occasioni per i giovani. Dobbiamo ricordarci che cosa può essere la Liguria. Toti ha governato malissimo la Liguria e noi dobbiamo prenderci impegni precisi, dobbiamo cambiare rispetto a lui ma anche agli errori del centrosinistra stesso. Dobbiamo essere uno schieramento nuovo che si riassume nella parola cambiamento. E' ovvio che Toti si debba dimettere è una situazione ridicola per la regione. Agli elettori dico non dovete votare destra o sinistra dovete chiedere alla politica una sola cosa e cioè Tutto". Così il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Sansa) sul bilancio e sul futuro della Liguria.