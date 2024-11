Consiglio regionale, Arboscello (Pd): "Le priorità per i savonesi è il no al rigassificatore, che Bucci parli con la Meloni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il vicepresidente del Consiglio regionale è Roberto Arboscello (Pd) che succede ad Armando Sanna. "Le priorità per l'opposizione dei savonesi è il no al rigassificatore, il presidente Bucci si è speso su questo tema in campagna elettorale dicendo che era contrario allo spostamento, ora aspettiamo atti concrti, anzi lo invito a contattare la premier Meloni per concordare lo spostamento. Poi ci sono poi grandi criticà nel savonese, come nella Val Bormida che richiedono attenzione. Anche i danni delle alluvioni sono tema da tenere in considerazione, auspico che la rappresentanza del savonese in giunta dell'ex senatore Ripamonti possa aiutare a un dialogo maggiore con la giunta per portare risorse e prestare attenzione al territorio savonese. I miei obiettivi sono di svolgere al meglio il mio nuovo ruolo prestigioso ma delicato, un ruolo istituzionale che mi riempie di orgoglio anche in rappresentanza del mio territorio ma che non mi farà abdicare al mio ruolo politico di opposizione sopratutto per quanto concerne il mio territorio.

Arboscello commenta le polemiche del presidente Bucci per il ritardo dell'opposizione: "Non saprei con chi ce l'avesse ma è parecchio vulcanico il presidente e io da vicepresidente del consiglio auspico a una distensione dei toni perché si lavori al meglio. Il tema era di infrastrutture perché c'era l'autostrada bloccata. Anche su questo argomento la giunta dovrà lavorare".