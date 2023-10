Consiglio comunale Genova, Campora: "Un piano per rafforzare la sicurezza stradale vicino alle scuole, giusto promuovere queste iniziative"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Realizzazione di “Strade Scolastiche Sicure” in ogni Municipio”, atto presentato dai consiglieri della lista RossoVerde Filippo Bruzzone e Francesca Ghio. Si legge nell’atto: “Premesso che una Strada Scolastica è una strada (o un piazzale) adiacente ad una scuola, in cui viene vietato (temporaneamente o in modo permanente) il traffico degli autoveicoli in modo che tutte e tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza, lasciando libero accesso a pedoni, ciclisti, mezzi per il trasporto dei disabili e scuolabus; visto che la Legge 120/2020 (di conversione del “Decreto semplificazioni” DL 76/2020) ha introdotto una nuova definizione di Zona Scolastica nel Codice Della Strada come “zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.”; con questa mozione s’impegnano il sindaco e la Giunta “Ad attivarsi affinché venga realizzato un progetto, anche attraverso Patti di Collaborazione e sperimentazioni di Urbanistica Tattica, che miri a garantire almeno ad ogni Municipio una Strada Scolastica Sicura, tale da permettere agli studenti di avere un accesso sicuro alla propria scuola”. Sulla stessa sono stati presentati cinque emendamenti: quattro dagli stessi consiglieri e uno dalla consigliera di Vince Genova Arianna Viscogliosi. Il quinto emendamento è stato accettato dai proponenti. L’assessore Campora ha dato parere favorevole a nome della Giunta alla mozione così come emendata, con una piccola modifica nell’impegnativa. La mozione è stata approvata all’unanimità.