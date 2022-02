Confindustria Nautica promuove quattro saloni nautici

di Edoardo Cozza

Sono i 'boat show' di Salerno e Lago Maggiore e i saloni di Palermo e della Puglia. Il vicepreisdente Fomenti: "Date coordinate per valorizzare tutti al meglio"

Confindustria Nautica è impegnata a valorizzare iniziative dedicate allo sviluppo del settore in una logica di efficienza, competitività e promozione del made in Italy. In questa ottica patrocina Marina di Verbella - Boat Show del Lago Maggiore, Marina D'Arechi - Salerno Boat Show, Seacily - Salone Nautico di Palermo e SNIM - Salone Nautico di Puglia.

"In un'ottica di promozione e di supporto della filiera territoriale, abbiamo riconosciuto il patrocinio di Confindustria Nautica a quattro Saloni Nautici che si distinguono, sul territorio, come realtà di valore per il comparto in tutti i suoi segmenti. Uno dei primi obiettivi che ci siamo posti è stato quello di coordinare le date dei Saloni di settore in Italia", dice Piero Formenti, vicepresidente di Confindustria Nautica.

Il terzo Boat Show del Lago Maggiore si terrà da venerdì 13 a domenica 15 maggio nel Parco Naturale del Ticino, a Marina di Verbella. Il Salerno Boat Show è in programma a Marina d'Arechi dall'8 al 16 ottobre. A seguire, dal 19 al 23 ottobre sarà la volta di SNIM - Salone Nautico di Puglia organizzato nuovamente presso il Marina di Brindisi. Chiude il calendario di eventi patrocinati, Seacily 2022, il Salone della nautica di Palermo in programma dal 3 al 6 novembre 2022.