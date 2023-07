Confindustria Genova punta sulle imprese esordienti e sull'innovazione

Invogliare i giovani fare impresa e innovazione, attraverso iniziative di formazione verso l'autoimprenditorialitá e finanziamenti mirati, unite ad attività finalizzate ad attrarre imprese di nuova fondazione di altri territori puntando sulle nostre eccellenze, come l'economia del mare, ma anche su bonus per asili, trasporti e casa.

Sono queste alcune delle proposte che Confindustria Genova ha presentato con un libro bianco dedicato al mondo delle imprese esordienti per far crescere in breve tempo il numero di quelle presenti (241, l'1,7% del totale nazionale) di un centinaio di unità. L'idea, ha spiegato Vittoria Gozzi, vicepresidente di Confindustria Genova con delega a imprese esordienti e Formazione, è quella di introdurre nella programmazione regionale 2021-2027 dei fondi FESR E FSE: finanziamenti a fondo perduto di progetti di orientamento all'imprenditorialità, innovazione e lavoro in rete, ma anche un fondo di sostegno per le imprese esordienti e imprese innovative iscritte da non più di 5 anni al Registro delle imprese, che intendono realizzare piani di investimento in ambito tecnologico; sviluppare il mercato degli operatori di venture capital per investire strutturalmente nel capitale di rischio delle imprese esordienti e PMI.

"Le nostre proposte - spiega la Gozzi - hanno l'obiettivo di fare disseminazione culturale e formazione sull'autoimprenditorialità e sostenere, con contributi a fondo perduto, la nascita e la crescita soprattutto delle imprese esordienti anche con fondi strutturati dedicati al capitale di rischio". "Quello delle imprese esordienti è un aspetto che si inquadra in questa fase di transizione - conclude il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso - perché sono elemento che indica la vivacità e la possibilità di sviluppo di un'area. Genova vive un momento migliore rispetto ad altre aree, con investimenti forti per le grandi opere, e e in questa occasione di rilancio possiamo diventare attrattivi anche per aziende che arrivano da fuori. Abbiamo centri di eccellenza importanti, abbiamo strutture che possano accompagnare le nuove imprese, e questo libro bianco può dare suggerimenti per individuare le soluzioni migliori".