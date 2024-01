Confindustria, Genova e i nomi per la presidenza: l’8 gennaio incontro in agenda. Ecco perché (probabilmente) Garrone non sarà presente

La corsa al vertice di Confindustria passa dalla Liguria e da Genova. E, come riporta la testata "Affaritaliani.it", lunedì 8 gennaio potrebbe essere il giorno per decidere delle candidature alla presidenza che potrebbero vedere due protagonisti dell'industria ligure: Antonio Gozzi ed Edoardo Garrone. Per quel giorno, infatti, i vertici locali di Confindustria avrebbero proposto un incontro tra Garrone, Gozzi e il presidente degli industriali genovesi, Umberto Risso, per fare il punto della situazione. Garrone sarà presente? Difficile, quasi impossibile. L’industriale conosce bene e rispetta alla lettera le “liturgie” di Confindustria dove, come è giusto che sia, la forma è anche sostanza. Intanto Edoardo Garrone è presidente de "Il Sole 24 Ore" e questo ruolo richiede di astenersi dal partecipare alla “bagarre” elettorale.

Di più: non ha nulla da dire, non è candidato perché nessuno gli ha chiesto di farlo, almeno formalmente. E, ci risiamo, in viale dell’Astronomia la forma è da sempre sostanza o più semplicemente ci sono regole e procedure che è bene rispettare.





Per la presidenza di Confindustria, solitamente, l'autocandidatura viene vagliata da una commissione di saggi che valuta i requisiti. Solo dopo i profili in corsa vengono annunciati ai media: già qui, in Liguria, c'è stato qualche strappo alla regola. Solo successivamente inizia la campagna elettorale tra le federazioni e le rappresentanze territoriali, cercando di raggiungere il quorum e il numero di voti maggiore, che porta alla designazione come presidente e alla successiva e formale elezione in assemblea. Tutto, presumibilmente, non prima del mese di febbraio.