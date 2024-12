Confeugo, presidente Bucci contro Orlando: "Basta bugie da campagna elettorale, con le menzogne non si costruisce"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Mi sembra che Orlando stia esagerando. Se si vuole contribuire a costruire bisogna avere un atteggiamento completamente diverso da quello della campagna elettorale. Non c'è più bisogno di fare campagna elettorale, ora bisogna lavorare". Così il presidente della Regione Marco Bucci, in margine alla cerimonia del Confeugo, sulle accuse nei suoi confronti dall'ex candidato presidente Andrea Orlando e dall'opposizione.

"Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo aperto, a partire dal Felettino assieme a tante altre cose. Abbiamo chiuso un buco della sanità, quello che dicevano loro fosse di 254 milioni. Io sono piuttosto allibito quando sento certe cose. Però non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ho auspicato un miglioramento nel modo di pensare a come si costruisce il futuro della Liguria."

Anche sul tema del consumo di suolo e delle risorse per i commissari ospedalieri, Bucci tuona: "Sento di nuovo delle falsità, visto che l'hanno fatto durante la campagna elettorale. Pper un mese e mezzo, (Orlando, ndr) non ha fatto altro che dire falsità. Questo è veramente ridicolo, è un insulto ai cittadini liguri. Bisogna avere il coraggio e l'onestà intellettuale per dire la verità, non per raccontare menzogne"

"Se continuano a raccontare menzogne faranno poca strada perché le bugie hanno le gambe corte" conclude.

