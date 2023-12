Conferenza Nazioni Unite COP28: Accordo per accelerare transizione da comustibili fossili e triplicare energie rinnovabili

Al termine della conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP28 tenutasi a Dubai, i negoziatori dell’Unione europea sono riusciti, insieme a partner di tutto il mondo, a mantenere viva la possibilità di tenere vivo l’impegno assunto nell’accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi Celsius rispetto al livello precedente. livelli industriali.

Con particolare attenzione al settore energetico nei colloqui, le parti hanno concordato di accelerare la transizione dai combustibili fossili in questo decennio, di agire per ridurre le emissioni del 43% entro il 2030 e di indirizzare il mondo verso il raggiungimento di emissioni nette pari a zero entro 2050, in linea con la migliore scienza disponibile.

La COP28 conclude il primo bilancio globale ai sensi dell’accordo di Parigi . Gli obiettivi del Global Renewables and Energy Efficiency Pledge , sostenuto dalla Commissione, sono stati tradotti nel risultato del Global Stocktake. Tutte le parti si sono impegnate a triplicare la capacità globale di energia rinnovabile e a raddoppiare il tasso di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030. Ciò dà un forte slancio alla transizione dai combustibili fossili. Esiste anche un accordo per affrontare le emissioni di metano e altre emissioni diverse dalla CO2 in questo decennio e per eliminare gradualmente il prima possibile i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o la transizione giusta.

Il Global Stocktake riconosce che il mondo non è attualmente sulla buona strada per ridurre le emissioni al livello necessario per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius. Di conseguenza, le parti hanno concordato un percorso per rimettersi in carreggiata, anche attraverso un processo per allineare gli obiettivi e le misure nazionali all’accordo di Parigi. Le parti dovrebbero presentare i loro contributi determinati a livello nazionale (NDC) per il 2035 entro la COP30, tra due anni, e questi dovrebbero essere allineati con la migliore scienza disponibile e i risultati del Global Stocktake.

Il Global Stocktake affronta anche i mezzi per attuare la necessaria transizione. Abbiamo concordato i passi finali verso la definizione del nuovo obiettivo quantificato collettivo sui finanziamenti per il clima alla conferenza del prossimo anno. Il quadro dell’Obiettivo Globale sull’Adattamento rappresenta un passo importante ed è accompagnato da decisioni rivoluzionarie sui finanziamenti per l’adattamento con il riconoscimento che i finanziamenti per l’adattamento dovranno essere significativamente aumentati oltre il raddoppio imposto per il 2025. Il risultato spinge avanti la riforma dell’architettura finanziaria internazionale , rendendola idonea ad affrontare l’emergenza climatica. Nello specifico, l’UE ha dato un contributo significativo alla definizione e all’operatività di un nuovo fondo in risposta alle perdite e ai danni , e l’UE e i suoi Stati membri hanno contribuito con più di 400 milioni di euro, oltre due terzi degli impegni di finanziamento iniziali.