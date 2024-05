Confartigianato La Spezia: Rixi incontra i vertici. Poi confronto con aziende noleggio con conducente

Il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti On. Edoardo Rixi, insieme alla Sen. Stefania Pucciarelli e consigliere comunale Lorenzo Viviani, ha incontrato il Presidente di Confartigianato Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli con alcuni membri della giunta esecutiva.

Dopo la visita alla sede di via Fontevivo e l’incontro con i vertici delle categorie per uno scambio di vedute sui principali temi dell’agenda economica politica, il Viceministro ha avuto un confronto tecnico con una delegazione di aziende di noleggio con conducente della provincia della Spezia per discutere dell’adozione dei decreti attuativi relativi alla Legge 11 febbraio 2019 n. 12 che hanno modifico la legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone.

“Confartigianato, a differenza di altre sigle – ha spiegato nell’introduzione il Presidente Paolo Figoli – sta seguendo i lavori del Tavolo tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ottenendo modifiche rilevanti. Restano alcune preoccupazioni sul foglio di servizio perché spesso nel lavoro avvengono cambiamenti, come un volo annullato o spostato, la sosta obbligata tra un servizio e un altro”. Il Viceministro Rixi ha raccolto le proposte che, per il settore, possono rispondere alle reali esigenze in merito al foglio di servizio telematico, alle sanzioni e alla privacy.

“Non possiamo che ritenerci soddisfatti – aggiunge Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato – per l’ascolto del Viceministro, il servizio di noleggio nelle province italiane non vive i problemi delle grandi città metropolitane. La categoria concorda nell’arginare le multinazionali dei trasporti di persone e nell’istituzione di un registro telematico per avere contezza sulle autorizzazioni presenti ma è contraria ad una eccessiva burocratizzazione del servizio che lo renderebbe impossibile”. Soddisfatti della riunione gli imprenditori locali, seguiti sindacalmente da Confartigianato, che operano principalmente nel settore crociere, turismo, eventi, aziende della nautica.