Comune, Arianna Viscogliosi sceglie Renzi (e Orlando) e lascia il gruppo di Bucci

Nelle porte girevoli della politica ligure resta obbligatoriamente impigliata anche Arianna Viscogliosi: l'esponente di Italia Viva, già assessore della prima Giunta Bucci ed eletta in Sala Rossa nella lista Vince Genova, in appoggio allo stesso Sindaco, ha deciso di lasciare la sua attuale collocazione per iscriversi al gruppo misto.

La decisione era nell'aria ed è opposta a quella dei suoi due colleghi di partito, Avvenente e Falteri, che hanno deciso di lasciare Italia Viva e restare al fianco del primo cittadino che si prepara alla campagna per le Regionali. La situazione è quella nota: Italia Viva ha prima appoggiato Bucci alle amministrative del 2022 e ora ha deciso di appoggiare Orlando alle Regionali, una scelta che ha creato diverse crisi di coscienza (come del resto sta avvenendo dentro Azione, l'altro partito centrista che ha seguito un percorso analogo). In questo ragionamento la Viscogliosi ha scelto di seguire il partito di Matteo Renzi nella sua nuova collocazione nel campo largo.

"La mia scelta - spiega Arianna Viscogliosi in una nota - è frutto di una riflessione maturata nel rispetto del percorso politico che intendo seguire, allineato al sostegno del centro-sinistra regionale e nazionale, come espresso da Italia Viva, partito di cui faccio parte e che guido in qualità di presidente a Genova. Ringrazio il gruppo "Vince Genova" per il lavoro svolto insieme fino ad oggi e confermo la mia volontà di continuare a lavorare per il bene della città e dei suoi cittadini all'interno del Consiglio Comunale, con la stessa dedizione e impegno che mi hanno sempre contraddistinto".