Comunali Genova, in aeroporto scontro ruvido Salis - Bucci

Scintille fra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la candidata del centrosinistra a sindaco di Genova Silvia Salis, entrambi presenti questa mattina all'inaugurazione della nuova ala est dell'Aeroporto di Genova (leggi qui)

Cosa è successo - Il tutto sarebbe nato da un incrocio fra i due, prima dell'apertura della cerimonia. Il governatore avrebbe lanciato una provocazione al parlamentare del Pd Alberto Pandolfo - come racconta la stessa Salis - accusandolo di non aver mai lavorato. A quel punto la replica della candidata Salis con un termine tipicamente genovese: "Si puo' anche lavorare ma fare tante belinate"

Replica - "Ho visto solo una che se ne va - ha detto Bucci dopo l'incontro con Salis - mi ricorda Orlando. Fa le stesse cose, quando uno non sa parlare prende e se ne va, e quando uno se ne va ha sempre perso. È anche una forma di maleducazione. Io per lei ho rispetto, ma ce l'ho con l'armata Brancaleone - continua Bucci riferendosi alla coalizione che sostiene Salis - i dieci punti del programma non esistono, sono i signori del "no". Poi va lei a dire ai residenti della Val Bisagno che per altri vent'anni non avranno niente e i soldi tornano a Roma? Mi dà fastidio l'armata Brancaleone che non riuscirà mai a prendere una decisione." Bucci infine torna su un tema che era stato centrale anche nella campagna per la corsa alle elezioni regionali: "Sul Galliera che cosa dicono? Si fa o no?".

Conclude Bucci, commentando l'evento-lancio della campagna elettorale della Salis: "L'evento di Salis è stata una grande delusione che sarà costata anche un sacco di soldi, vedremo dove li hanno presi"

Contro-risposta - "Forse non è abituato a una donna che ribatte e tiene il punto. Forse si aspetta che le donne intorno a lui facciano così, ma io non sono così" - ha poi replicato la Salis - "Solo una persona che mistifica la realtà dice che sono scappata. È stato sgradevole con Terrile, poi con Pandolfo e poi con me. Ho detto quello che pensavo, dopodiché ha continuato a essere sgradevole con tutti e gli ho detto 'ci vediamo a maggio'. Non accetto in nessun modo che vengano trattate con maleducazione le persone che sono con me. Forse è abituato a trattare così le persone con cui lavora, ma io non lo accetto".

"Si deve iniziare a trattare gli altri con rispetto - ha aggiunto la candidata sindaca del centrosinistra - ho rispetto per chi ne ha per me. Sono una che non scappa, so che questa cosa può fare paura ma non accetto nemmeno questo tono paternalistico che viene usato con le donne. I genovesi sono molto stanchi di questo andazzo. Forse non è abituato a una donna che ribatte e tiene il punto. Forse si aspetta che le donne intorno a lui non facciano così, ma io non sono così".

