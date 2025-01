Comunali Genova, Bucci: "Per Piciocchi presto l'ok da Roma, ma a noi interessa il via libera da qui"

Si terrà domani mattina al Teatro Stradanuova, nei vicoli di Genova, l'incontro fra il candidato sindaco Pietro Piciocchi e i rappresentanti del centrodestra, in vista delle prossime elezioni comunali.

Via libera - Per Piciocchi manca ancora il via libera da parte dei partiti nazionali, ma per il presidente di Regione Marco Bucci, che aprirà l'incontro di domani, questo non rappresenta un ostacolo: "Il via libera da Roma arriverà quando arriverà, non ne abbiamo bisogno: a noi importa il via libera da qui. Ricordo a tutti che Andrea Orlando (candidato alle ultime elezioni regionali per il centrosinistra) aveva detto che si sarebbe candidato tra aprile e maggio: il via libera da Roma è arrivato il 2 settembre, 56 giorni prima del voto"

Scaletta - Dopo Bucci, saliranno sul palco il capogruppo in Consiglio Regionale di Orgoglio Liguria Giovanni Boitano, il coordinatore di Vince Genova e Vince Liguria Carmelo Cassibba, il commissario regionale dell’Udc Umberto Calcagno, il vice coordinatore regionale di Noi Moderati Antonio Bissolotti, il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, il segretario regionale della Lega Edoardo Rixi, e per Fratelli d’Italia il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.