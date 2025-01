Comunali a Genova, Piciocchi possibile candidato ma servirà il via libera da Roma. Bucci: "Centrodestra compatto"

Fumata grigia per il nome del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Genova: Pietro Piciocchi non è l'unico nome possibile, per la decisione definitiva servirà il parere della coalizione nazionale.

Vertice - E' quanto emerge dalla nota congiunta fra i coordinatori e segretari regionali dei partiti di centrodestra con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, al termine del vertice tenutosi oggi pomeriggio.

Recita la nota: Nella riunione odierna che si è tenuta tra i segretari regionali dei partiti e delle liste civiche della coalizione di centrodestra per fare il punto sulle prossime elezioni comunali genovesi, è stata confermata la compattezza dell’alleanza. Condiviso da tutti l’apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto in città in questi anni e che Pietro Piciocchi sta adesso portando ottimamente avanti come vicesindaco reggente assieme a una classe dirigente di livello: per questo motivo è stato unanimemente valutato come possibile candidato sindaco tra gli altri.

Lavoro che dovrà proseguire e ulteriormente rafforzarsi per il bene della città che non può permettersi frenate ideologiche che arriverebbero da una malaugurata vittoria delle sinistre.

Sarà come sempre il tavolo nazionale della coalizione, confrontandosi con il presidente Marco Bucci e la classe dirigente locale a scegliere e ufficializzare il candidato sindaco alla luce delle ipotesi che si stanno valutando in questi giorni.

Il documento viene firmato da Marco Bucci – Presidente Regione Liguria; Ilaria Cavo, Coordinatore regionale Noi Moderati; Matteo Rosso, Coordinatore regionale Fratelli d’Italia ; Edoardo Rixi, Segretario regionale Lega; Carlo Bagnasco – Segretario regionale Forza Italia; Umberto Calcagno – Commissario regionale Udc; Carmelo Cassibba - Coordinatore regionale Vince Liguria.

"Obbedisco" - Nella giornata odierna, il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi aveva ribadito la propria posizione in merito (leggi qui Elezioni Genova, Piciocchi a Telenord: "Io candidato? Scelta è responsabilità della coalizione, spero facciano presto")

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.