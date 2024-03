Commissario Crociere VE: bandi per banchine e terminal Canale Nord e dragaggio Malamocco-Marghera

Prosegue l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e del Commissario straordinario di Governo per le Crociere a Venezia per lo sviluppo sostenibile del sistema portuale veneto. Sul sito del Commissario per le Crociere a Venezia sono stati pubblicati due bandi funzionali all’evoluzione del sistema crocieristico regionale in linea con il DL 103; il primo è relativo all’intervento per l’accessibilità nautica lungo il Canale Malamocco-Marghera come delineato nell’ambito del progetto di ricerca internazionale “Channeling The Green Deal For Venice”, il secondo riguarda, invece, le banchine e il terminal crociere che sorgerà in Canale Nord-Sponda Nord.

In relazione all’intervento di dragaggio del canale Malamocco-Marghera, è, infatti, indetta una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dello studio di impatto ambientale dell’intero intervento – compresi rilievi e indagini – e, per il primo stralcio, del servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo, l’attività di direzione lavori, il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Il valore complessivo dell’appalto è di 5,489 milioni di euro (oltre 2,061 milioni di euro destinati all’attività di redazione del PFTE e dello studio di impatto ambientale e oltre 3,427 milioni di euro per i servizi opzionali per il primo stralcio). L’aggiudicazione avverrà entro il mese di aprile.

Per quanto riguarda invece le opere legate agli approdi diffusi, la struttura commissariale compie un importante passo verso la realizzazione dei due approdi e del Nuovo Terminal Crociere presso l’area sita in Canale Industriale Nord – Sponda Nord a Porto Marghera. Approvato e completato, nei mesi scorsi, il progetto di fattibilità tecnico- economica e avviato il procedimento di esproprio, il Commissario per le Crociere a Venezia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del progetto definitivo/esecutivo e insieme lo studio di impatto ambientale, il coordinamento della sicurezza e della direzione dei lavori per la realizzazione di due accosti, inclusi piazzali retrostanti, e del terminal passeggeri in un’area di circa 50 mila metri quadri. L’importo a base di gara è pari a oltre 7,8 milioni di euro. Il progetto sarà oggetto di valutazione di impatto ambientale e successivamente posto a base della gara di appalto dei lavori, in modo da avere disponibile gli approdi per la stagione crocieristica 2027.

“Si tratta di bandi molto attesi e i cui risultati consentiranno di dare un significativo impulso all’operatività portuale, al lavoro portuale, alla competitività del nostro sistema e, nell’immediato, alla prosecuzione delle attività commissariali nel rispetto del cronoprogramma – commenta il Commissario Fulvio Lino Di Blasio – Come tutte le gare da noi bandite e come certificano gli studi che questi bandi contemplano, è massima, da parte nostra, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela e salvaguardia della Laguna.”