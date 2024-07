Commercio, 13 nuove botteghe e 9 locali di tradizione entrano nell'Albo speciale

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono 22 le attività commerciali e artigianali entrate a far parte dello speciale Albo delle Botteghe storiche e Locali di Tradizione del Comune di Genova. Questa mattina le imprese sono state ufficialmente nominate “botteghe storiche” e “locali di tradizione” durante una cerimonia a Palazzo Tursi, a cui hanno partecipato l’assessore al Commercio e Artigianato Paola Bordilli, il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, i rappresentanti degli Istituti liguri del ministero della Cultura, Segretariato Regionale Mic Liguria, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, associazioni di categoria del commercio (Ascom, Confesercenti) e artigianato (Cna e Confartigianato).





Le nuove Botteghe storiche sono 13: farmacia Giusto di via Bruno Buozzi 59r, Genova; Trattoria del Parroco via Righetti 2-4-6 r, Genova; ristorante Vittorio al mare di via Belvedere Edoardo Firpo 1, Genova; trattoria La Ruota di via Oberdan 213-215r, Genova Nervi; Les Gourmandises via Sapello 26/28r, Genova; Albergo Nazionale di via Gallino 25r, Genova Pontedecimo e Panarello, via Galata 67r, Genova; gioielleria Cavo, via San Lorenzo 101, Genova; Steri & c. gli artigiani delle chiavi, via Sottoripa 125r, Genova; Pedemonte materiale elettrico, via Del Campo 54/56r, Genova; Ostaja San Vincenzo, via San Vincenzo 64, Genova; Bernardini legno, via Tripoli 2r, Genova e Studio d’arte e architettura Albertella, via Orsini 14/1a, Genova.

I 9 “Locali di Tradizione” sono: gelateria Chicco di via Oberdan 120r, Genova Nervi; Bar Buzzi, via Celesia 134r, Genova Rivarolo; alimentari Nicora, via Struppa 334/336r, Genova; libreria San Paolo di piazza Matteotti 31/33r, Genova e gioielleria Natoli, via XX Settembre 137r, Genova; Hb Cafè, via Balbi 145r, Genova; Istituto Ottico Isolani, corso Buenos Aires 75r, Genova; drogheria Campanella, via della Libertà 73r, Genova e Corsetteria Bottino, via Colombo 25r, Genova.





«Siamo molto fieri di aver nominato oggi un folto numero di imprese che entrano ufficialmente a far parte dello speciale Albo, esperienza unica in Italia, nato per tutelare questa nostra ricchezza e tramandarla alle generazioni future. Abbiamo lavorato molto in questi anni per promuovere e valorizzare queste importanti realtà cittadine e l’adesione sempre più numerosa ci riempie di orgoglio. Oltretutto queste imprese crescono di numero non soltanto nel nostro centro storico, ma in tutto il territorio, segnale di grande fermento e di attenzione costante al tema della tradizionalità e storicità dei nostri esercizi» dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli.





«Oggi la grande famiglia delle botteghe storiche e dei locali di tradizione, nata nel 2011 con le prime 14 botteghe, si allarga ancora e supera quota 100 - commenta il segretario generale Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia - In questi anni la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato hanno lavorato al fianco del Comune di Genova e degli Uffici del MIC per far emergere le tante eccellenze presenti sul territorio e farle conoscere in Italia e all’estero». Salgono quindi a 70 le Botteghe storiche e a 33 i Locali di tradizione per un totale di 103 imprese riconosciute nell’Albo, che rappresentano la storicità e le tipicità del territorio. Le nuove nomine sono state decise dall’apposita Commissione di cui fa parte il Comune-Assessorato al Commercio, la Camera di Commercio, il segretariato ligure del Ministero della cultura e le Soprintendenze e le associazioni di categoria del commercio (Ascom, Confesercenti) e artigianato (Cna e Confartigianato).