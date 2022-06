Cogorno, perde il controllo dello scooter e precipita in una scarpata

di Marco Innocenti

La donna ha riportato diversi traumi ed è finita in codice rosso al San Martino. Forse ha frenato per evitare un animale selvatico

E' finita ricoverata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, la donna che ieri sera, intorno alle 21, è finita fuori strada dopo aver perso il controllo del proprio scooter, precipitando in una scarpata. L'incidente è avvenuto a Cogorno. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i medici del 118 che hanno soccorso la donna, riscontrando diversi traumi.

Al momento non è ancora stato possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, anche se i militari ipotizzano una brusca frenata forse per evitare la collisione con un animale che potrebbe aver attraversato la strada proprio nel momento in cui la donna arrivava sul suo scooter.