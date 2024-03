Cinque Terre, tra friggitorie e negozi 'cinesi' arriva l'appello dei sindaci: "L'Unesco protegga la tradizione dei nostri commerci"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Le Cinque Terre continuano a essere attrattive per migliaia di turisti ogni anno. Ma non solo: ultimamente a essere attratti dalla bellezza e dalla potenziali dei piccoli borghi e dei centri storico del Levante ligure sono anche gli imprenditori stranieri, pronti a insediarsi soprattutto con attività commerciali e gastronomiche. A Riomaggiore, per esempio, diversi locali sono passati in gestione a proprietari cinesi; a Vernazza, invece, ha aperto una friggitoria.





Per questo motivo i sindaci preparano la richiesta di un piano di regolamentazione facendo appello all'Unesco, che dal 1997 riconosce il territorio delle Cinque Terre come patrimoni dell'umanità. E gli amministratori locali sono al lavoro con la Regione per far sì che l'offerta degli esercizi commerciali rispetti la tradizionalità del territorio.