Cinque Terre, il sentiero Verde Azzurro a senso unico anche nel ponte del 2 giugno

Dal 2 al 4 giugno dalle 10 alle 14 l’ingresso al segmento Monterosso-Vernazza del sentiero Verde Azzurro (SVA) alle Cinque Terre sarà consentito esclusivamente con partenza da Monterosso ed uscita a Vernazza, tratto in cui acclività e passaggi a larghezza ridotta possono rappresentare fattori di rischio per i camminatori e causa di ingorghi in coincidenza di flussi elevati.

Il punto informazione e controllo previsto all'accesso al tratto da Monterosso, prevede due postazioni per fornire indicazioni e controllare il corretto abbigliamento e calzature per affrontare il percorso: uno in prossimità del centro storico (località ex Casello Ferroviario) e l’altro in Località Corone. Lato Vernazza i presidi saranno distribuiti nei tre punti di accesso al sentiero nella Via principale del paese (Via Roma) e al punto informativo del Parco in località Lama.

Agli accessi saranno presenti Carabinieri forestale, volontari CAI, Associazione Carabinieri, GEV e operatori dell’ATI 5 Terre, per fornire informazioni e verificare abbigliamento e calzature adeguate alla percorrenza del tratto della lunghezza di 4 km, con una difficoltà: EE - per escursionisti esperti e un dislivello positivo di 217 m.

L'Accesso al sentiero SVA nei tratti Monterosso-Vernazza-Corniglia prevede l'acquisto della carta servizi Cinque Terre Card

Consulta il Vademecum dell’escursionista con consigli e semplici regole per vivere al meglio l’esperienza del trekking lungo la rete sentieristica del Parco.

Sulla Web App del Parco al link e nella sezione sentieri al link le informazioni su itinerari di trekking e percorribilità (circa 130 km di percorsi di costa, mezza costa e crinale e relativi collegamenti verticali)

Il personale qualificato dei Centri Accoglienza presso le stazioni ferroviarie delle Cinque Terre, compresi La Spezia a Levanto, sarà lieto di fornire materiali informativi, consigli e indicazioni.